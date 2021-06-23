На Черкащині жителі села Карашина вже понад пів року страждають від підтоплень і замулень. Там ніяк не відремонтують трасу національного значення Знам'янка-Київ. І через піднятий рівень дороги - люди опинилися в низині. Докладніше - далі.

Ось так Людмила намагається перейти жваву трасу, щоб принести чистої води, бо ж своєю криницею після негоди користуватись не може.

Людмила Бондаренко, жителька села Карашина:

Вона замулена після дощів оцих злив, що тут вся ця вода текла, тут все текло, з цього двору під криницею у дворі вода текла повністю все, на тій стороні мені води грязі все намулило.

Постійні підтоплення та замулення у жителів будинків поблизу траси почались після її ремонту. Шляховики підняли рівень асфальту, втім стічних жолобів не встановили. Тепер кожна злива для людей - справжній армагедон.

Світлана Власенко, жителька села Карашина:

Моя сестра лягала камінці між камінцями і відводила потік, щоб він ішов від берега, а не йшов до хати і не йшов до погреба, хоча і це нас не рятувало. Це таке не тільки в нас, це таке по всьому селу, бо рельєф цьому так сказати сприяє.

Окрім цього на новій дорозі не передбачений пішохідний перехід. І як тепер мають ходити селом - люди не розуміють.

Геннадій Власенко, житель села Карашина:

Я, як людина, хочу перейти, от куди мені йти, кидатись під машини, він не пригальмовує!

Місцева влада про проблеми через будівництво нової траси знає. Вже склали акти обстеження дворів та зібрали скарги селян. Готові також допомогти в боротьбі зі стихійним лихом, але, кажуть, спочатку свої роботи мають завершити шляховики.

Наталія Кузка, староста села Карашина:

Потрібно щоб "Автодор" поставив жолоби кругом дороги, а потім ми будемо вже думати, що робити далі, а так - да, ми будемо відведення робить, спуск роботи. Там, по одній вулиці треба тільки робоча сила і десять мішків цементу, а так конкретно вартість скаже комісія, коли приїде спеціаліст.

В "Автодорі" ж пояснюють: роботи на цій ділянці дороги ще не завершили. Ще мають час - до осені.

Юрій Дубрава, речник Служби автомобільних доріг у Черкаській області:

Там ще будуть встановлені бар'єрні огородження, буде ще облаштоване узбіччя, знаки, розмітка. Стосовно водовідведення - виконується поточний середній ремонт і водовідведення ґрунтових водостоків там не передбачено.

А от щодо встановлення зливних жолобів - проєктною документацією цього не передбачено, та й самостійно встановити місцева влада їх не має права. Тож людям радять звертатись до обласної служби автодоріг, щоб такі роботи запланували наступного разу. А до того часу доведеться знову самостійно рятувати оселі від підтоплення.