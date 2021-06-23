Десантники відпрацьовували відбиття вторгнення з боку моря [ Редактировать ]
Одразу кілька груп Збройних сил України проводили масштабні навчання на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях. Авіація, кораблі, десантники, артилерія. Відпрацьовували відбиття ймовірного вторгнення ворожого морського десанту з боку Чорного та Азовського морів.
Усе це на кордоні із тимчасово окупованим українським Кримом. Після роботи гармат - українська авіація висаджує бійців на місце, щоб "зачистити" територію. Це десантно-штурмові війська - так звані "крилаті піхотинці".
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Артилеристи після кількілометрового маршруту вийшли вийшли на вогневі позиції і Здійснили прив'язку та наведення на цілі. Підтримали дії наших військ та наносили вогневе ураження противника на узбережжі катерам та кораблям противника в акваторії моря. Катера нашого війська вийшовши в район формування десанту противника нанесла вогневе ураження та знищувала їх цілі.
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