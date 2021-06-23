Одразу кілька груп Збройних сил України проводили масштабні навчання на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях. Авіація, кораблі, десантники, артилерія. Відпрацьовували відбиття ймовірного вторгнення ворожого морського десанту з боку Чорного та Азовського морів.

Усе це на кордоні із тимчасово окупованим українським Кримом. Після роботи гармат - українська авіація висаджує бійців на місце, щоб "зачистити" територію. Це десантно-штурмові війська - так звані "крилаті піхотинці".

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України: