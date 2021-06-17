На территории Литвы обнаружили первый случай варианта коронавирусной инфекции Delta, который циркулирует в Индии. "Нулевой" пациент, у которого был лабораторно подтвержден этот штамм, приехал в Литву 31 мая 2021 года. Об этом сообщила Национальная лаборатория общественного здравоохранения Литвы.

Человек направлялся на работу в одну из компаний. В настоящее время продолжается интенсивная работа, чтобы продолжить отслеживание состояния здоровья зараженного.

Мы отследили всю цепочку приезда этого человека в Литву, мы знаем, где и как он изолировался. Сейчас мы интенсивно сотрудничаем с администрацией компании, в которую этот человек приехал работать.

Отмечается, что власти Литвы выясняют, кто сидел в самолете рядом с этим человеком. Этим людям рекомендуют пройти профилактическое тестирование.

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Кроме того, Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса.

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