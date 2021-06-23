В Україні збільшать кількість центрів масової вакцинації населення - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
835 нових випадків зараження COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 70 людей померли, майже три тисячі одужали. Найбільше випадків у Києві, на Львівщині та Донеччині, - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Понад 5 мільйонів доз вакцини надійде в Україну від китайської компанії Sinovac. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив про це і додав, що вже в липні Україна очікує ще й поставок препарату Coronavac.
Також Уряд доручив відкрити осередки масової вакцинації щонайменше в кожному районному центрі.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Прискорення темпів вакцинації особливо важливо на фоні поширення нового штаму коронавірусу "Дельта". Даю доручення Міністерству розвитку громад та територій вжити заходів, аби такі центри з'явилися щонайменше в кожному районному центрі. Тому що є області, де таких центрів вже більше десяти, а є 6 областей, де центри масової вакцинації досі не з'явилися.
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