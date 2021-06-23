835 нових випадків зараження COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 70 людей померли, майже три тисячі одужали. Найбільше випадків у Києві, на Львівщині та Донеччині, - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Понад 5 мільйонів доз вакцини надійде в Україну від китайської компанії Sinovac. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив про це і додав, що вже в липні Україна очікує ще й поставок препарату Coronavac.

Також Уряд доручив відкрити осередки масової вакцинації щонайменше в кожному районному центрі.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: