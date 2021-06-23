Вакцини AstraZeneca та Pfizer ефективні проти індійських штамів коронавірусу "Дельта" і "Каппа", - про це свідчать результати дослідження науковців Оксфордського університету у Великій Британії.

За їхніми результатами, антитіла у крові видужалих та щеплених вакцинами здатні захистити організм від зараження індійськими мутаціями на понад 90 відсотків.

Нагадаємо, що штам "Дельта" вже виявили у понад 90 країнах світу. Науковці припускають, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи.