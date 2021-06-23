AstraZeneca і Pfizer дослідили ефективність вакцин проти індійських штамів коронавірусу [ Редактировать ]
Вакцини AstraZeneca та Pfizer ефективні проти індійських штамів коронавірусу "Дельта" і "Каппа", - про це свідчать результати дослідження науковців Оксфордського університету у Великій Британії.
За їхніми результатами, антитіла у крові видужалих та щеплених вакцинами здатні захистити організм від зараження індійськими мутаціями на понад 90 відсотків.
Нагадаємо, що штам "Дельта" вже виявили у понад 90 країнах світу. Науковці припускають, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи.
по теме
"Окрилена" успіхом з протиковідними вакцинами, компанія BioNTech узялася застосовувати технологію мРНК для розробки препарату проти раку
Щеплення від COVID-19 за минулий тиждень отримали понад 360 тисяч українців
У Словаччині хочуть позбутися російського протиковідного препарату, його запаси планують продати або віддати іншим країнам
Затвердити препарат для екстреного використання компанія планує до кінця вересня
В Україні триває процес вакцинації проти COVID-19, за минулу добу щепилися понад 48 тисяч осіб