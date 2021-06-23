Міжнародні санкції, вочевидь, економіку аж ніяк не покращують. Через погіршення економіки, росіяни стали масово продавати житло, куплене в іпотеку.

Працівники сфери нерухомості бідкаються: впродовж минулого року чимало росіян, які понабирали кредитів, втратили роботу або почали отримувати набагато менше, відтак виплачувати іпотеку стало "непідйомним" для сімейного бюджету.

За даними Росстату, за 7 років від початку агресії проти України та запровадження санкцій росіяни збідніли на майже 7 відсотків - найгірший показник для РФ за останні 10 років.