Непідйомна іпотека: в Росії обвалився ринок нерухомості [ Редактировать ]
Міжнародні санкції, вочевидь, економіку аж ніяк не покращують. Через погіршення економіки, росіяни стали масово продавати житло, куплене в іпотеку.
Працівники сфери нерухомості бідкаються: впродовж минулого року чимало росіян, які понабирали кредитів, втратили роботу або почали отримувати набагато менше, відтак виплачувати іпотеку стало "непідйомним" для сімейного бюджету.
За даними Росстату, за 7 років від початку агресії проти України та запровадження санкцій росіяни збідніли на майже 7 відсотків - найгірший показник для РФ за останні 10 років.
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