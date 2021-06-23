Світовий Банк збільшив фінансування "кліматичних" програм [ Редактировать ]
Світовий Банк визнав боротьбу з кліматичними змінами пріоритетним завданням і збільшив фінансування програм, скерованих на боротьбу з потеплінням, на 7 відсотків - у найближчі 5 років цю збільшену суму витратять, аби допомогти бідним країнам зменшити викиди в атмосферу вуглекислого газу.
Утім, природозахисники закидають Світовому Банку непослідовність. Мовляв, з одного боку організація закликає відмовитися від вугілля як палива, з іншого - продовжує фінансувати вугільні проєкти.
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