Ідентифікувати вірус "Дельта" нині можуть у чотирьох українських лабораторіях. Утім, за словами секретаря РНБО, в них поки що бракує відповідних тестів. А захиститися від небезпечного штаму можна - вакцинацією. Тож в уряді сьогодні вирішили в терміновому порядку відкрити пункти імунізації в кожному райцентрі.

В Україні стартував останній, четвертий етап вакцинації проти коронавірусу. Раніше його планували розпочати восени. Корективи вніс новий штам - "Дельта". І від сьогодні право щепитися мають люди, старші за 60 років, ув'язнені, працівники виправних установ та слідчих ізоляторів. А ще - українці від 18 років, які мають супутні захворювання, зокрема онкологічні або цукровий діабет.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Прискорення темпів вакцинації особливо важливо на фоні поширення нового штаму коронавірусу "Дельта". Всесвітня організація охорони здоров'я визначає, що цей штам стає домінуючим у світі і він є більш небезпечним за попередні мутації коронавірусу.

Водночас триває щеплення пріоритетних груп із попередніх етапів. І хоча кількість українців, які хочуть вакцинуватися проти КОВІДу, зростає, центрів вакцинації не більшає. У 6 областях України їх взагалі немає. Тож прем'єр на засіданні уряду доручив відкрити пункти імунізації в кожному райцентрі.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Даю доручення Міністерству розвитку громад та територій вжити заходів, аби такі центри з'явилися щонайменше в кожному районному центрі. Тому що є області, де таких центрів вже більше десяти, а є 6 областей, де центри масової вакцинації досі не з'явилися.

У липні Україна планує отримати ще 8 мільйонів доз вакцини проти Ковіду. Повністю імунізовані на сьогодні майже 400 тисяч українців. Понад мільйон сімсот тисяч пацієнтів очікують на другий укол.

Ковідна динаміка поки ж залишається позитивною. Щоправда, після вихідних кількість інфікованих зросла. Якщо напередодні хворих було дві з половиною сотні, то сьогодні вже 835. При цьому одужали майже втричі більше людей.