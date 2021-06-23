"Плюс один". Уже дев'ятий столичний пляж отримав міжнародну екологічну відзнаку. "Блакитний прапор" сьогодні підняли на відремонтованому пляжі "Чорторий". А це означає, що він відповідає міжнародним стандартам і щодо якості води, і щодо безпеки.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Більше 150 хлопців та дівчат чергують на київських пляжах, для того щоб рятувати, для того, щоб в ніякому разі не було поганих випадків на пляжах, слідкують за дотриманням правил, і рятують, якщо потрібно, життя тих, хто потрапив у небезпеку.