Київський пляж отримав міжнародну екологічну відзнаку - Віталій Кличко [ Редактировать ]
"Плюс один". Уже дев'ятий столичний пляж отримав міжнародну екологічну відзнаку. "Блакитний прапор" сьогодні підняли на відремонтованому пляжі "Чорторий". А це означає, що він відповідає міжнародним стандартам і щодо якості води, і щодо безпеки.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Більше 150 хлопців та дівчат чергують на київських пляжах, для того щоб рятувати, для того, щоб в ніякому разі не було поганих випадків на пляжах, слідкують за дотриманням правил, і рятують, якщо потрібно, життя тих, хто потрапив у небезпеку.
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