Нефутбольні пристрасті: Чемпіонат Євро-2020 сколихнув гучний скандал [ Редактировать ]
Єврокомісія готова вжити правових заходів проти ухваленого Угорщиною закону, що дискримінує права ЛГБТ-спільноти, - про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Про що саме йдеться? І як це пов'язано з футбольним демаршем угорського прем'єра Віктора Орбана?
Альянс Арена в Мюнхені готується до матчу збірних Німеччини та Угорщини. Утім, цю гру наразі активніше обговорюють політичні, а не спортивні коментатори. В останню хвилину свій візит до Мюнхена скасував угорський прем'єр Віктор Орбан. Через те, що влада міста планувала підсвітити стадіон кольорами веселки. На знак підтримки угорської ЛГБТ-спільноти.
Відповідний запит влада Мюнхена направила до УЄФА. Й отримала відмову. У Спілці європейських футбольних асоціацій пояснили, що вона є релігійно й політично нейтральною організацією. І запропонували владі Мюнхена підсвітити стадіон у якийсь інший день.
Відповідь УЄФА не зрозуміла влада Мюнхена.
Дітер Райтер, мер Мюнхена:
Я вважаю ганебним те, що УЄФА забороняє нам демонструвати відкритість, толерантність і солідарність із ЛГБТ-спільнотою. Але ми не відмовимося від своїх планів надіслати чіткий сигнал Угорщині й усьому світу. Ми прикрасимо веселковими прапорами міську ратушу й підсвітимо Олімпійську вежу.
Є ідеї й у німецьких уболівальників:
Ми будемо на матчі. І пошукаємо якісь речі в кольорах веселки, щоб узяти з собою на стадіон.
Сигнали Угорщині надсилають і з Брюсселя. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала ганебним та дискримінаційним закон, який минулого тижня ухвалив угорський парламент. Він, нагадаємо, забороняє доступ неповнолітніх до будь-якої інформації про гомосексуалізм чи зміну статі. Під забороною - книжки, фільми, навчальні матеріали, та навіть розмови на цю тему з молоддю.
Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії:
Закон, ухвалений Угорщиною, - це ганьба. Я доручила відповідальним комісарам направити листа офіційному Будапешту й висловити наші занепокоєння до того, як закон набере чинності. Цей документ чітко дискримінує людей на основі їхньої сексуальної орієнтації і суперечить усім основним цінностям Європейського Союзу. А це: гідність, рівність і основні права людини.
В Угорщині всі обвинувачення відкидають. Представники уряду заявили, що закон нікого не дискримінує. І ухвалений виключно з метою захисту неповнолітніх.
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