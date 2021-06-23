12 гривень за куб - газ дорожчає! Минулого тижня, наприклад, "Нафтогаз" оприлюднив вартість газу для побутових споживачів. Навіть зараз, улітку, ціни продовжують зростати.

Тож скільки доведеться платити за газ восени? І як "застрахувати" себе від захмарних платіжок?

Ціновий удар!

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

На європейських біржах ціна зросла.

І це влітку, коли газ, зазвичай, дешевшає. А чого ж тоді восени чекати?

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Это может быть и 10, и 12 гривен, и 15 гривен за кубометр.

Тобто "все вище". Що пропонують постачальники, аби уникнути "цінових" сюрпризів у платіжках? І, головне, чи залишаться споживачі із субсидіями?

Показники, які взимку зростають! В опалювальний період узагалі під 300 кубів щомісяця нагорає!

Людмила Ковалюк, пенсіонерка:

Як ми осінню, починаючи з жовтня і листопад, грудень, січень і до самого пів квітня, ми би платили десь тисяч 4 до 5. Це якщо взяти з транспортуванням, де 442 гривні.

Тепер Людмила Ваислівна взимку платитиме... менше. Бо потрібний їй обсяг газу на рік "розбили" на 12 однакових платежів - це альтернатива річним контрактам, на яких автоматично перевели споживачів.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Тариф "Рівномірний платіж" - це таке рівномірне навантаження на бюджет, коли ти знаєш, що платиш визначену суму, а не взимку виникає потреба - велику суму.

Людмила Ковалюк, пенсіонерка:

Нам так легше. Що заплатили дві тисячі зараз, ніж потім 5 тисяч.

Родина пані Людмили отримує субсидію. Але з нею на оплату комірного грошей не вистачає.

Людмила Ковалюк, пенсіонерка:

Трошки було замало, да. У нас там в ті роки було більше. Там були і 4, і 4 з половиною. А в цей рік дали 3700.

До речі, субсидію пані Людмила, як й інші українці, отримуватиме по-новому.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики:

З травня місця всі субсидії виплачуються виключно у готівковій формі. Кожного разу, при зарахуванні цих коштів, людина отримує SMS-повідомлення. Другий момент - людина може зареєструватися в особистому кабінеті, знову ж таки, використовуючи номер мобільного телефону, і контролювати ті кошти, які їй надходять.

А чи будуть їх нараховувати, якщо споживач змінив тарифний план, як пані Людмила?

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів:

Зміна тарифу жодним чином не впливає на отримання субсидій. Незалежно від того яким чином і який тариф обирає побутовий споживач. це жодним чином не впливає на те. отримує чи не отримують вони субсидії.

Через річні ціни на газ субсидія зміниться, зрештою - як і самі тарифи.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики:

У нас в опалювальний період середній розмір субсидії сягає там 1800 - 200 гривень. В неопалювальний період - це там 250 - 300 гривень. Ну, тобто от вам сезонність, коливання і т.д. За рахунок того, що зараз газ вище буде, розміри субсидій трошечки збільшаться.

Тож кожен обирає як зручніше - платити взимку астрономічні суми, а влітку відпочивати від великих платежів. Чи все ж таки платити однакову суму щомісяця і не мати стресів для гаманця. Тут, до речі, є ще один плюс - забув передати показники лічильника до 5 числа, - не біда. Можна передати наступного місяця. Все одно платежі однакові і ціна однакова весь рік.