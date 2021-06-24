Вибух у Білогородці: влада пообіцяла виплатити компенсації постраждалим [ Редактировать ]
До 50 тисяч гривень компенсації пообіцяли постраждалим від пожежі в селищі Білогородка на Київщині.Таких понад 100 жителів п'ятиповерхівки. 14 родин залишилися без житла, ще 26 квартир потребують ремонту. Для тих сімей, яким немає де жити, місцева влада пообіцяла орендувати помешкання.
Нагадаю, вибух, який переріс у масштабну пожежу, стався у Білогородці цього понеділка. В одній із напівзруйнованих квартир знайшли тіло чоловіка. Як встановили правоохоронці, його вбили, а вибух був спробою приховати злочин.
Антон Овсієнко, голова Білогородської сільської ради:
Взагалі у нас постраждало 40 квартир, це тобто 40 сімей і 8 нежитлових приміщень. Всі ці власники отримають, згідно програми "Турбота" з сільського бюджету компенсацію - компенсація надається до 50 тисяч гривень кожній сім'ї залежності від того наскільки постраждала квартира. Всі відновлювальні ремонтні роботи сільська рада буде брати на себе і ми будем надавати кошти ОСББ для того щоби вони провели відновлювальні ремонтні роботи.
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