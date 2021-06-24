До 50 тисяч гривень компенсації пообіцяли постраждалим від пожежі в селищі Білогородка на Київщині.Таких понад 100 жителів п'ятиповерхівки. 14 родин залишилися без житла, ще 26 квартир потребують ремонту. Для тих сімей, яким немає де жити, місцева влада пообіцяла орендувати помешкання.

Нагадаю, вибух, який переріс у масштабну пожежу, стався у Білогородці цього понеділка. В одній із напівзруйнованих квартир знайшли тіло чоловіка. Як встановили правоохоронці, його вбили, а вибух був спробою приховати злочин.

Антон Овсієнко, голова Білогородської сільської ради: