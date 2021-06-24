Причина масового отруєння на Прикарпатті - сальмонела. Бактерію виявили у більшості пацієнтів. А от звідки вона взялася ще з'ясовують. Нагадаю, людям стало зле ще минулого тижня після святкування випускного у ресторані. Кількість хворих досі зростає. Усі подробиці - далі.

Інфекційне відділення Богородчанської лікарні - майже всі палати тут зайняті. Від суботи з ознаками отруєння сюди госпіталізували вже дванадцятеро людей. А хворих усе привозять.

Любов Цюпа, постраждала:

Вчора ще одну маму привезли в дуже тяжкому стані.

Пані Любов майже тиждень не може підвестися з лікарняного ліжка. Каже: така слабкість, що непритомніє. Їй стало зле ще минулої п'ятниці - одразу як повернулася з випускного доньки. Святкували його в одному з місцевих ресторанів. З двадцяти восьми людей занедужали майже всі.

Любов Цюпа, постраждала:

Вам якийсь діагноз поставили? - Сальмонела, сказали. Там був дуже підозрілий один салат - шинковий. Він був прокислий.

Про зіпсовані м'ясні страви розповідає і Христина. Дівчинка зараз мала б готуватися до вступних іспитів, натомість - щонайменше десять днів проведе у лікарні.

Христина Цюпа, постраждала:

У мене підготовка зараз до творчих конкурсів, я поступаю в Інститут мистецтв. І на жаль я зараз не можу до них готуватися.

Сальмонельоз діагностували й в пані Світлани. Жінка каже: постраждалих насправді значно більше, адже того вечора з ними в ресторані були ще майже півтори сотні людей, але в якому вони стані, достеменно невідомо.

Світлана Вірстюк, постраждала:

Я теж чула, що вони у Франківську в лікарні, що звернулися до Франківська.

Ми намагалися з'ясувати деталі в завідувачки інфекційного відділення. Та лікарка не тільки відмовилася від коментарів, а й просто при нас нагримала на пацієнтів за спілкування з журналістами.

Надвір! І даєте інтерв'ю скільки влізе! - А ви нам дасте інтерв'ю? - Ні, не дам! (зачиняє вікно)

Хворі кажуть: власники ресторану з ними навіть не намагалися зв'язатися. Люди написали заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння. Своє розслідування розпочали й епідеміологи.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

З 12 осіб які знаходяться зараз в стаціонарному лікуванні в Богородчанській центральній лікарні в 10 вже є проведено дослідження, з них в цих 10, у сімох є попередньо сальмонельоз.

Звідки інфекція взялася в продуктах - фахівці ще з'ясовують. Кажуть: розслідуванню неабияк заважає те, що їм запізно повідомили - з дня святкування минуло більше ніж три дні. Але збудника хвороби таки виявили.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

Попередньо є інформація, що з 20 відібраних змивів на бактерії групи кишкової палички у нас йде чотири позитивні. Тобто, це говорить про те, що ці бактерії були там присутні. Причина, яка цьому всьому могла бути - ми ще будемо з'ясовувати - протягом цих днів, чи це є якісь бактеріоносій, чи це було недотримання правил особистої гігієни, чи порушення технологій приготування страв.

Остаточні результати фахівці обіцяють оприлюднити найближчими днями.