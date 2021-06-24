На пяти пляжах Киева запретили купаться [ Редактировать ]
Главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса кишечной палочки.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.
Столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.
"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - добавили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что на пляжах Одессы запретили купаться.
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