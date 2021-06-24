У Таїланді скасували карантин для туристів у Пхукет [ Редактировать ]
Таїланд скасовує карантин для іноземних туристів. Щоправда, лише на острові Пхукет. Наразі після перетину таїландського кордону, потрібно відбути 14-денну самоізоляцію.
Нові ж правила набудуть чинності з 1 липня. Водночас попереджають - якщо кількість інфікованих збільшуватиметься - їх скасують.
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