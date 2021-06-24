COVID-19 в Україні: одужали майже дві з половиною тисячі інфікованих [ Редактировать ]
937 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 58 людей померло. Одужало майже дві з половиною тисячі пацієнтів.
Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. Найменше - на Тернопільщині - зазначили в МОЗі.
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