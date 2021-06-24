Петра Порошенка помітили на відпочинку в п'ятизірковому готелі в місті Белек в Туреччині, ціни за тур у якому стартують від двохсот тисяч гривень. Офіційно Порошенко - небідна людина і може собі дозволити елітний відпочинок. Чому ж ця поїздка викликала запитання?

Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":

В Анталії був дипломатичний форум, якщо це був, наприклад, відпочинок дійсно, такий вже після цього форуму, то тут запитання може бути, оскільки він є фігурантом так званих плівок Бігуса, де йдеться про поставки і нафтопродуктів з Росії, і вугілля з ОРДЛО. там дуже великі питання є і до нього теж, і звичайно, можна зрозуміти, що така конотація не дуже позитивна для нього є.