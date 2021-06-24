Space Perspective пропонує побачити космос за $125 тисяч [ Редактировать ]
Ринок космічного туризму поповнився іще одним гравцем. Американська компанія Space Perspective запропонувала рекордно низьку ціну за політ до зірок - 125 тис доларів.
Щоправда і сам політ не зовсім космічний пасажири побачать космос, але перебуватимуть на висоті трохи більше 30 кілометрів, тобто навіть не покинуть стратосфери, і не перетнуть умовної межі космосу, адже апарат "Нептун", який, як очікується почне виконувати комерційні рейси 2024 року, являє собою стратостат.
Ну, а для тих, хто хоче в космос шляхом повітроплавання, а по-справжньому, на ракеті, нагадаю, що квитки на майбутні реактивні польоти дорожчі, якнайменше вдвічі.
по теме
Бердянськ в очікуванні. Ще день-два і цією новісінькою автомагістраллю помчать тисячі "колорадів" - саме так місцеві колись називали відпочивальників
Ще день-два і до Бердянська помчать тисячі відпочивальників - де зупинитися і що пропонують туристам у перлині Азова?
За день екскурсії людина отримає приблизно таку ж дозу радіації, як за двогодинний політ у літаку або значно менше, ніж при рентгенографії
Земля вогню, батьківщина нафти, грязьових вулканів та Карабаських воєн - чим зустрічає та пригощає туристів?
З ПЛР-тестами приймають Кіпр і Єгипет, без обмежень можна поїхати в Чорногорію, а звідти без тесту до її сусідів - Сербії, Албанії та Північної Македонії