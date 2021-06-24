Пасажири побачать космос, але перебуватимуть на висоті трохи більше 30 кілометрів

Ринок космічного туризму поповнився іще одним гравцем. Американська компанія Space Perspective запропонувала рекордно низьку ціну за політ до зірок - 125 тис доларів.

Щоправда і сам політ не зовсім космічний пасажири побачать космос, але перебуватимуть на висоті трохи більше 30 кілометрів, тобто навіть не покинуть стратосфери, і не перетнуть умовної межі космосу, адже апарат "Нептун", який, як очікується почне виконувати комерційні рейси 2024 року, являє собою стратостат.

Ну, а для тих, хто хоче в космос шляхом повітроплавання, а по-справжньому, на ракеті, нагадаю, що квитки на майбутні реактивні польоти дорожчі, якнайменше вдвічі.