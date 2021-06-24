У Гонконгу закривають газету через "загрозу нацбезпеці" [ Редактировать ]
Останній випуск газети Apple Daily розмітають із полиць у Гонконгу. Видання працювало 26 років, але тепер закривається, залишаючи без роботи близько семисот співробітників.
Причина закриття тиск місцевої влади, яка послідовно провадить політику, тож звинуватила газету у "змові з метою загрози національній безпеці".
Гонконг, або Сянган повернувся до складу КНР 1997 року, а до того була колонією Британії. Як показує життя, разом із британськими порядками з Гонконгу поступово зникають свобода слова і преси.
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