Президент обговорив інвестиції з представниками французького бізнесу [ Редактировать ]
Президент ввів у дію санкції Радбезу проти більш як півсотні російських банків. Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Діятимуть обмеження три роки.
Також сьогодні президент зустрівся з представниками французького бізнесу. Обговорив із ними можливості реалізації спільних інвестиційних проєктів. Серед них - будівництво доріг, модернізація залізниці, портів та аеропортів.
по теме
В Україні з офіційним візитом президент Грузії Саломе Зурабішвілі - це перший візит грузинського лідера після 15-річної перерви
Україна та Грузія мають спільні цілі - євроатлантичний шлях та нарощування співпраці
Президент України Володимир Зеленський відкрив форум "Україна 30. Здорова країна" і розповів про ініціативу запровадити обов'язкове медичне обстеження для людей, старших за 55 років
За словами Президента, нові заклади стануть прикладом для подальшого оновлення всіх лікарень країни
Про це сказав український президент під час розмови із закордонними журналістами. Говорив Володимир Зеленський і про сьогоднішні переговори Путіна та Байдена, і про підтримку Америки