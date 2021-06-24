На Донбасі нове загострення. Противник б'є з гармат, важких мінометів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. За сьогодні вже 12 обстрілів. Поранено одного нашого військового. Об'єднані сили - відкрили вогонь у відповідь. Більше розкаже наш Станіслав Кухарчук, який зараз працює на фронті.

Ось таке "відлуння війни" вже почала віддавати донецька земля. Гільзи від гранатометів, кулеметів, автоматів тут лежать ще з 14 року. Саме тоді українські вояки зайняли оборону на околицях Мар'їнки і вже восьми рік поспіль тут продовжується жорстка, позиційна війна

Свій кулемет Ігор тримає завжди напоготові. Це найважче озброєння на його позиції. Кілька днів тому саме він допоміг зберегти життя нашим воякам у сусідніх окопах.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Вночі підлазили, були засвєти і після засвєтів ми побачили трьох чоловік - вони повзли на сусідню позицію і ми відкрили вогонь з двох позицій і вони відійшли назад.

За останній тиждень у районі Мар'їнки ворог неабияк активувався. Українські солдати мало не щодня фіксують польоти ворожих безпілотників поблизу позицій та провокативні обстріли. Снайпери ж противника взагалі з лінії фронту не зникали. Тому пересуватися між позиціями наші вояки намагаються приховано і у повному бойовому споряджені.

Плюс в основному вони кидають ВОГи. ВОГ закинуть, ми не бачимо звідки вони ідуть, а тільки прильоти, а осколочні - ще ж накрили маскувальною сіткою, бо літають їхні квадрокоптери, щоб не було видно наші переміщення.

Лінія фронту у Мар'їнці проходить прямо через приватний сектор, у якому і досі живуть люди. До противника звідси всього 200-300 метрів. Будь-якої миті супротивник може відкрити вогонь. Тому навіть вузькі провулки нам доводиться долати на шаленій швидкості.

А от ближче до центру Мар'їнки життя триває немов і немає ніякої війни. За вісім років безперервних боїв місцеві жителі вже звикли до стрільби і намагаються її просто не помічати. Та сьогодні зранку ворог вкотре потужно нагадав про своє існування. З важкої артилерії незаконні збройні формування вдарили по околицях міста.

Валентина, жителька Мар'їнки:

Давно вже не стріляли, так сильно вже давно. - А куди прилетіло? Постраждалі є, чи не має? - Ну, дим був от там, у напрямку териконів шахти Трудовська. Видно було, що взрив був, просто взири - не горіло нічого.

З кожним днем напруга на фронті лише зростає. Наші військові впевнені, ворог обов'язково захоче "привітати" українців із Днем Конституції.