Проти розпродажу українських земель народне віче зібралося на Хмельниччині. Ініціаторка заходу лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Учасники зібрання направили звернення до Верховної Ради та Президента з вимогою - не вводити з 1 липня в дію новий закон про ринок землі.

А питання щодо обігу сільськогосподарських земель винести на Всеукраїнський референдум.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Нас сьогодні в парламенті - всього 25 людей, їх, зелених - 254. Для того, щоб прийняти рішення в парламенті треба 226. Ви розумієте, що ми там робимо для того, щоби знімати ті закони, які взагалі життя українців знищують? Наприклад, ми зараз зупинили закон, де на всіх власників земельних паїв вони хотіли ввести сумашедший податок за гектар землі. Як ви думаєте для чого? Щоб зганяти людей з землі.