Екологічне протистояння в Черкасах. Під загрозою опинилася система очищення стічних вод. Водоканал відмовляється робити попередню очистку і подає скиди з високою концентрацією небезпечних речовин. А це вбиває мікроогранізми, за допомогою яких відбувається остаточне очищення. Дисциплінувати комунальників вирішили через суд. Докладніше про це - далі.

Черкаси одне з небагатьох міст в Україні, яке не має власних очисних споруд. За радянських часів їх зводили як невід'ємну частину хімічного підприємства черкаського "Азоту". І саме цей завод зараз приймає й очищує половину побутових і промислових стоків міста.

Володимир Стецюк, провідний інженер виробничого відділу ПРАТ "Азот" Черкаси:

Вже після вторинних відстійників стічні води потрапляють у біопруди, звідси в насосну станцію, після знезараження потрапляють у Дніпро.

А ось так води у стоках чистять за допомогою мікроорганізмів.

Володимир Стецюк, провідний інженер виробничого відділу ПРАТ "Азот" Черкаси:

Це майже завершаюча стадія очистки стічних вод, де ми можемо побачити воочію якість очистки стічних вод і запевнити всіх громадян міста, що очисні споруди працюють якісно.

А от попереднє грубе очищення стоків має забезпечувати - комунальне підприємство "Черкасиводоканал", і після цього направляти воду "Азоту", де проводять остаточну фільтрацію. От тільки водоканал якість промислових стоків Не контролює. Як наслідок: їхнє забруднення критичне і може призвести до псування системи очищення підприємства "Азоту".

"Азот" звернувся до водоканалу з вимогою дотримуватись екологічних і санітарних стандартів. Але там просто відмовились. Через таку недбалість комунальників усе місто Черкаси опинилося під ударом.

Тоді "Азот" пішов до суду. З єдиною вимогою - укласти щорічний контракт на очищення, де за порушення норм передбачений штраф. Підприємство "Азот" вимагає виконати норму закону, щоби врятувати екологію міста.

Віталій Скляров, голова правління ПРАТ "Азот" Черкаси:

Уже на протяжении полугода ведется судовая тяжба между нами и водоканалом не могут. "Черкассыводоканал" подписать договор в редакции нашей единственным пунктом, который есть несогласие водоканала. Это штрафные санкции за превышение предельно допустимых концентраций те, которые сейчас наблюдаются в сточных водах.

Аби знайти компроміс сторони сіли за круглий стіл разом із міською владою. Та переговори "Азоту" з "Черкасиводоканалом" заходять у глухий кут. Бо водоканал - хоч і не визнає проблеми, та чомусь допускає, що буде змушений виконати екологічні вимоги.

Сергій Овчаренко, директор КП "Черкасиводоканал":

Якщо угода буде підписана чи за рішенням суду чи мирова угода ми маємо певні кошти, щоб розрахуваватись.

Забруднені стоки можуть знищити систему очищення заводу, що фільтрує половину міських стоків, каже провідний інженер "Азоту". І це стане катастрофою для Черкас. А факт суттєвого перевищення забруднюючих речовин з боку "Черкасиводоканалу" задокументований.

Тож, кажуть на "Азоті", замість того, щоб модернізуватись і домогтися кращого очищення промислових стоків, сам водоканал починає поширює неправдиву інформацію про начебто майбутнє зростання тарифів на воду. Але обдурити жителів Черкас навряд вийде. За порушення передбачена відповідальність.

Анна Чишинська, адвокат:

У разі порушення екологічних норм керівництво "Черкасиводоканалу" буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Є відповідні статті Кримінального кодексу. Є чітко визначена відповідальність позбавлення волі до п'яти років.

А за круглим столом - суперечки! У міських депутатів - фінансові питання до керівництва водоканалу!

Я був керівником групи, який перевіряв акт КРУ який перевірив водоканал чорному по білому по 5 пунктах вам пред'явлена претензія про нецільове використання коштів.

Про нецільове використання грошей і навіть корумпованість на черкаському водоканалі можуть свідчити й судові рішення, каже адвокат Павло Хлівенко.

Павло Хлівненко, адвокат:

Одне із приватних підприємств звернулось до суду за скасування фінансово-господарських санкцій, які винесли відносно них водоканал в розмірі 1млн 85 тис. І в ході розгляду цієї справи водоканал уклав мирову угоду з вказаною фірмою на 300 тисяч грн, 700 тис грн залишилось поза увагою.

Із цими фактами будуть розбиратися правоохоронці. А що ж із очищенням стоків? Мер Черкас готовий до діалогу із конфліктуючими сторонами. Місту не під силу утримувати власні очисні споруди.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Ми завжди знаходили порозуміння в стосунках з "Азот", воно є бюджетоутворюючим підприємством що стосується модернізації там і всього іншого потрібно великі кошти, не 100, не 200, а більше мільйонів і на сьогоднішній день місто немає цих коштів.

А поки підприємство "Азот" вимагає від "Черкасиводоканалу" налагодити технології очищення стоків і тим самим зняти екологічну загрозу для міста.