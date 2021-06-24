В четвер, 24 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський розповів, в чому США зможуть допомогти у вирішені конфлікту на Донбасі.

По-перше, я хотів, щоб ми оцінювали ситуацію і напередодні Женеви. Тому, що є заяви, які лунали на саміті США-НАТО, США-ЄС, про те, що територія України є цілісною, недоторканою і державний суверенітет є беззаперечним, у міжнародно визнаних кордонах - це перше.

"По-друге, що Росія не може визнавати якісь умови для членства України в НАТО. Це дуже потужні сигнали, які були озвучені невипадково напередодні саміту між президентами двох країн. І, в результаті цих перемовин, хоча різні інтерпретації, ми побачили, що є 1 письмовий документ, під яким стоїть письмовий підпис Росії - це "мінські угоди"",- додав він.

Після цього представники зовнішньополітичних відомств заявили, що треба пожвавлювати "нормандський формат", і актуалізувати "мінські угоди". Але треба чітко розуміти, що напередодні та в різний час звучали заяви, в тому числі і пані Меркель, яка говорила, що "мінські угоди" не є закаменілими та вони мають бути розглянуті з огляду на безпекові умови для України.

"А це означає, що, дійсно, ми маємо зараз унікальну можливість, коли США долучаться, змінити послідовність виконання "мінських угод", і це дозволить забезпечити повернення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях", - підсумував він.

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