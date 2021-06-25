У Чехії торнадо зруйнував чотири села: загинули п'ятеро людей [ Редактировать ]
Торнадо зруйнував чотири села в Чехії. 5 людей загинули, 150 травмовані. Загалом від негоди постраждали сім населених пунктів на півдні країни.
Понад 30 тисяч помешкань залишилися без електрики. Під руїнами житлових будинків можуть бути люди. До рятувальних робіт залучили навіть військових. Сильні торнадо - рідкісне явище в Чехії. Востаннє руйнівний вихор пронісся країною 2018-го року.
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