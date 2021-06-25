У Маямі обвалився будинок: під завалами опинились сотні людей [ Редактировать ]
Щонайменше одна людина загинула, ще вісім постраждали внаслідок обвалу будинку в Маямі. Урятувати вдалося ста двох мешканців. Рятувальники припускають - під завалами ще залишаються близько сотні людей.
Утім, точна їхня кількість - невідома. 12-поверховий будинок звели 40 років тому. Чому він упав ще встановлюють.
по теме
Після вибуху почалася масштабна пожежа - що стало причиною трагедії у багатоповерхівці?
Відомо, що троє підлітків відпочивали біля Черемошу. Один із них послизнувся на камінні й впав у воду. Через сильну течію вибратися самотужки на берег хлопець не зміг
Відомо, що троє підлітків відпочивали біля Черемошу. Один із них послизнувся на камінні й впав у воду. Через сильну течію вибратися самотужки на берег хлопець не зміг
Десятки одиниць важкої техніки, сотні рятувальників, понівечений до невпізнання метал. Уранці в південній провінції Сінд зійшов із колії пасажирський експрес, який прямував із Карачі
І ще одна, традиційна, біда на воді - нехтування правилами безпеки. У червні в Україні потонули 126 людей, п'ята частина з них - діти! Як поводитись, щоб відпочинок не перетворився на трагедію