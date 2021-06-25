Щонайменше одна людина загинула, ще вісім постраждали внаслідок обвалу будинку в Маямі. Урятувати вдалося ста двох мешканців. Рятувальники припускають - під завалами ще залишаються близько сотні людей.

Утім, точна їхня кількість - невідома. 12-поверховий будинок звели 40 років тому. Чому він упав ще встановлюють.