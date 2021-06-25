Сьогодні у Брюсселі другий день саміту лідерів ЄС. Очільники держав-членів Європейського Союзу мають обговорити економічні проблеми Євро-зони і збитки від пандемії.

Напередодні ж каменем спотикання стала пропозиція долучити до європейських перемовин Володимира Путіна. З 2014-го року Росію на саміти ЄС не запрошували. Нині ж канцлерка Німеччини Ангела Меркель і Президент Франції Емануель Макрон виступили за "відновлення діалогу".

Хоча й пригрозили Москві новими санкціями. На пропозицію пристав австрійський канцлер Себастіан Курц. А от Нідерланди, Литва, Естонія і Польща - виступили категорично проти.

Матеуш Моравецький, Прем'єр-міністр Польщі:

Для нас ситуація зрозуміла - як двічі по два. Ми бачимо агресивну поведінку Росії, гібридні атаки проти наших сусідів і нас самих. Наголошуємо на тому, що ЄС має проявляти солідарність у захисті інтересів Союзу і Східної Європи, зокрема, й безпекових.

Еммануель Макрон, Президент Франції: