Саміт ЄС: лідери країн хочуть долучити до перемовин Володимира Путіна [ Редактировать ]
Сьогодні у Брюсселі другий день саміту лідерів ЄС. Очільники держав-членів Європейського Союзу мають обговорити економічні проблеми Євро-зони і збитки від пандемії.
Напередодні ж каменем спотикання стала пропозиція долучити до європейських перемовин Володимира Путіна. З 2014-го року Росію на саміти ЄС не запрошували. Нині ж канцлерка Німеччини Ангела Меркель і Президент Франції Емануель Макрон виступили за "відновлення діалогу".
Хоча й пригрозили Москві новими санкціями. На пропозицію пристав австрійський канцлер Себастіан Курц. А от Нідерланди, Литва, Естонія і Польща - виступили категорично проти.
Матеуш Моравецький, Прем'єр-міністр Польщі:
Для нас ситуація зрозуміла - як двічі по два. Ми бачимо агресивну поведінку Росії, гібридні атаки проти наших сусідів і нас самих. Наголошуємо на тому, що ЄС має проявляти солідарність у захисті інтересів Союзу і Східної Європи, зокрема, й безпекових.
Еммануель Макрон, Президент Франції:
Ми підтримуємо ідею діалогу задля рішучого захисту інтересів Євросоюзу. Ми "за" європейську єдність у діалозі з Росією. Він необхідний для стабільності європейського континенту. Але ми не повинні поступатися нашими цінностями й інтересами.
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