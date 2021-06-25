Завтра на футбольному Євро-2020 поновляться змагання. Розпочнеться стадія однієї восьмої фіналу. За медалі боротимуться 16 найсильніших збірних. Уельс зіграє проти Данії, а Італія проти Австрії. Українська збірна до свого матчу нині активно готується у Бухаресті.

І днями переїде до Шотландії. Там у вівторок гратиме проти Швеції, матч розпочнеться о десятій вечора. На останньому тренуванні гравці, зокрема, відпрацьовували удари з пенальті. Адже за регламентом турніру - нічиєї у матчах плей-офф бути не може.