Володимир Зеленський відвідав міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський разом із дружиною відвідав міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Подружжя цікавилося виданнями з мистецтва, художньою - та літературою нон-фікшен. Зрештою придбали близько 30 книжок, серед яких і переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2021".
Також кілька книг Зеленським подарували видавці. Десятий ювілейний фестиваль відкрився два дні тому в Мистецькому арсеналі і триватиме до 27-го червня. Презентувати свою продукцію цьогоріч сюди з'їхалися понад 140 видавництв.
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