Президент Володимир Зеленський разом із дружиною відвідав міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Подружжя цікавилося виданнями з мистецтва, художньою - та літературою нон-фікшен. Зрештою придбали близько 30 книжок, серед яких і переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2021".

Також кілька книг Зеленським подарували видавці. Десятий ювілейний фестиваль відкрився два дні тому в Мистецькому арсеналі і триватиме до 27-го червня. Презентувати свою продукцію цьогоріч сюди з'їхалися понад 140 видавництв.