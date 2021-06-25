"Полуничний" місяць прикрасив небо цієї ночі. І це остання супер-повня цього року. Її назва не пов'язана з кольором Місяця. Адже насправді його забарвлення більше золотаве, аніж червоне. "Полуничну" назву він отримав від індійців Північної Америки.

Бо знаменує період збирання цих ягід. Існує інша назва - "медова" повня. У NASA припускають, що вираз "медовий місяць" може бути пов'язаний із цим явищем. Приміром, через велику кількість шлюбів у червні.