50-річчя чернецтва відзначає Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому 76, більшість життя присвятив богослужінню.

У 1990 році його було висвячено у сан єпископа. А очолив Українську православну церкву Онуфрій у 2014 році. З нагоди свята Предстоятель УПЦ очолив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи та прочани з усіх куточків України. Після Митрополит звернувся до вірян.

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ: