Блаженніший митрополит Київський відзначає 50-річчя чернецтва [ Редактировать ]
50-річчя чернецтва відзначає Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому 76, більшість життя присвятив богослужінню.
У 1990 році його було висвячено у сан єпископа. А очолив Українську православну церкву Онуфрій у 2014 році. З нагоди свята Предстоятель УПЦ очолив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи та прочани з усіх куточків України. Після Митрополит звернувся до вірян.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Господь не є складна істота, господь є простий. І ми не зможемо розуміти Бога тому що ми ускладнили себе ложжю. А коли людина чиста. Немає в собі ніякої тіни лжи, вона легко розуміє бога і вона спілкується відкрито і Бог цю людину любить.
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