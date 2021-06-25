300 народних депутатів - оптимально для роботи Верховної Ради. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков. Він підтримує ініціативу зменшити кількість нардепів щонайменше до 300, і що це аж ніяк не вплине на якість роботи Ради.

Щоправда, за словами Разумкова, не всі його колеги підтримають таку пропозицію. Щоб зменшити кількість депутатів потрібно внести зміни до Конституції України, і тут, на думку Разумкова, варто бути обережними.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: