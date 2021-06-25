Разумков назвав оптимальну кількість народних депутатів у Раді [ Редактировать ]
300 народних депутатів - оптимально для роботи Верховної Ради. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков. Він підтримує ініціативу зменшити кількість нардепів щонайменше до 300, і що це аж ніяк не вплине на якість роботи Ради.
Щоправда, за словами Разумкова, не всі його колеги підтримають таку пропозицію. Щоб зменшити кількість депутатів потрібно внести зміни до Конституції України, і тут, на думку Разумкова, варто бути обережними.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Якщо буде не 450, а 300, глобально на якість Верховної Ради це не повпливає, але будь-які зміни, я вже казав колись це як скальпель, в руках хірурга - це рятує, а в поганих руках може наробити шкоди я взагалі до змін до конституції ставлюся обережно, тому що там іноді в залежності від того де буде стояти кома буде багато залежати для держави, і змінити це дуже непросто, тому підходити до будь-яких змін потрібно виважено.
по теме
Скандал у "Голосі" спалахнув через поправки до мовного закону. Напередодні четверо їхніх депутатів підтримали скандальне відтермінування обов'язкової демонстрації фільмів українською
В среду, 16 июня, в Верховной Раде произошел раскол во фракции "Голос"
У Верховну Раду пройшли б лише Чотири політичні сили. За "Слугу народу" готові віддати голоси трохи більше 23 відсотків респондентів. "Опозиційна платформа - За життя" друга. Майже 16 процентів
Податковій амністії таки бути. Парламент ухвалив закони для запуску добровільного декларування українцями своїх статків. А от кому сьогодні під куполом кричали "ганьба"?
А ще врегулювання конфлікту на Сході. Ці питання мають стати першочерговими на порядку денному Верховної Ради наступного тижня, - вважають в опозиції