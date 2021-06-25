Митниця пообіцяла перевести до бюджету 40 млрд гривень [ Редактировать ]
Українські митники планують до кінця року перерахувати в бюджет до 40 мільярдів гривень. Про це сьогодні заявив заступник голови Державної митної служби, виступаючи на брифінгу з нагоди 30-річчя її заснування. Посадовець також розповів про новації, які запровадить митниця, зокрема про кадрову реформу.
З першого липня 70 % митників перейдуть на контрактну форму роботи, яка передбачає тести на професійні знання та навички, піврічний випробувальний термін, а також регулярні перевірки з використанням поліграфу і звільнення в разі відмови від них. Такі правила стосуватимуться насамперед посад із високими корупційними ризиками. 9,5 тисяч службовців уже тестували.
Владислав Суворов, заступник голови державної митної служби України:
Результати тестування показали що до 50 відсотків митників у нас не має питань, але до решти питання є і різної ступені тяжкості. Суть перевірки полягає в аналізі всіх не рекомендованих працівників і у разі застосування поліграфу. Ми дуже сподіваємось, що на наступний рік ми зможемо підвищити заробітну плату до 30 000 гривень. Високі заробітні плати будуть отримувати висококваліфіковані працівники. Не менш важливим етапом став запуск пілотного проекту із залученням ветеранів АТО та ООС до роботи у митницю. Тільки у першу хвилю ми отримали майже дві з половиною тисячі анкет.
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