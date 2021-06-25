Українські митники планують до кінця року перерахувати в бюджет до 40 мільярдів гривень. Про це сьогодні заявив заступник голови Державної митної служби, виступаючи на брифінгу з нагоди 30-річчя її заснування. Посадовець також розповів про новації, які запровадить митниця, зокрема про кадрову реформу.

З першого липня 70 % митників перейдуть на контрактну форму роботи, яка передбачає тести на професійні знання та навички, піврічний випробувальний термін, а також регулярні перевірки з використанням поліграфу і звільнення в разі відмови від них. Такі правила стосуватимуться насамперед посад із високими корупційними ризиками. 9,5 тисяч службовців уже тестували.

Владислав Суворов, заступник голови державної митної служби України: