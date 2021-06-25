Митрополит Київський і всієї України Онуфрій святкує 50 річницю чернецтва [ Редактировать ]
50-річчя чернецтва відзначає Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому 76, більшу частину життя присвятив богослужінню. У 1990 році Онуфрія було висвячено у сан єпископа.
А очолив Українську православну церкву у 2014 році. З нагоди свята Предстоятель УПЦ очолив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи та прочани з усіх куточків України. Після Митрополит звернувся до вірян.
Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ (МП):
Господь не є складна істота, Господь є простий. І ми не зможемо розуміти Бога тому що ми ускладнили себе ложжю. А коли людина чиста. Немає в собі ніякої тіни лжи, вона легко розуміє бога і вона спілкується відкрито і Бог цю людину любить.
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