50-річчя чернецтва відзначає Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Йому 76, більшу частину життя присвятив богослужінню. У 1990 році Онуфрія було висвячено у сан єпископа.

А очолив Українську православну церкву у 2014 році. З нагоди свята Предстоятель УПЦ очолив божественну літургію, на яку з'їхалися єпископи та прочани з усіх куточків України. Після Митрополит звернувся до вірян.

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ (МП):