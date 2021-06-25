Ремонт із подальшим руйнуванням. Протягом майже трьох років в одному з сіл Рівненщини шляховики ремонтували міст. Мої колеги навіть розповідали про затяжні роботи, які до того ж обійшлися у 14 мільйонів гривень. Здавалося б, за такий час і гроші споруда має простояти віки... бодай роки. Але щойно майстри-шляховики поїхали, міст почав розвалюватися. Сніжана Сидорук продовжить тему.

Вибоїни, з яких стирчить арматура та облізле асфальтне покриття. Такий вигляд мав міст у селі Ремчиці торік у липні. І це відразу після капремонту. Відтоді ніхто нічого не лагодив.

Олександр, водій, житель міста Дубровиця:

Це так відмазка, що це був ремонт. Такі діри просто відмивання грошей.

Як ремонтували міст бачив місцевий житель Петро. З ним інспектуємо переправу.

Дорожніки треба, щоб людям робили, щоб проход був, а в нас нема. В нас треба перелазить от сюдою. Раз - перелазим.

Бетонне покриття на переправі тріскається і розлітається під колесами.

Петро Усіч, житель села Ремчиці:

Тута тіпа бетону чуть-чуть линули. Він полопав і даже асфальту ніхто не положив всьо.

А ось це вже креативний хенд-мейд від місцевих. Щоб безпечно переїхати цю переправу, люди замостили вибоїну куртками, штанами та кофтинами, бо під ними величезні діри та стирчить арматура.

Такі ганчіркові технології водії схвалюють. Проїхати, кажуть, м'якше, і колесо не проб'єш.

Дмитро, водій:

На всяких бушлатах краще держиться - да, ніж на їхньому асфальті.

Цей міст дві київські фірми ремонтувати майже три роки. Роботи обійшлися державі майже у чотирнадцять мільйонів гривень.

Дмитро, водій:

Тряпочний міст - супер! Дожились 21 століття. Це ужас, як можна! Хай президент подивиться.

На "ремонті" збагатилися і шляховики, і замовник, кажуть у прокуратурі. За такі роботи інженер Служби автомобільних робіт отримав два роки умовного терміну. За даними слідства, у кишенях підрядників осіло майже два мільйони гривень. За це їх теж судять.

Олександр Станкевич, заступник начальника відділу Рівненської обласної прокуратури:

Одна фірма - за фактом службової недбалості, яке спричинило тяжкі наслідки інша фірма за фактом службового підроблення, заволодіння грошових коштами в особливо великих розмірах.

Щодня через цей міст проїжджають тисячі машин. Бо це єдиний шлях, який веде до білоруського кордону.

Леонід Долід, староста Ремчицького старостинського округу:

Чекають люди вже давно ще від першої реконструкції, яка розпочалась у 2007-2008 му році знову є проблеми, є неякісно виконані роботи.

Міст офіційно не ввели в експлуатацію. Тут досі стоять дорожні знаки, що він ремонтується. Але лагодити вже немає що такий висновок зробили експерти. Його треба знести і збудувати новий.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Підготовчі роботи до будівництва нового мосту будуть розпочаті вже у 2021 році в кінці будівельного сезону.

У яку суму обійдеться новий міст проєктанти ще рахують. Та й хто візьметься за його будівництво теж невідомо. Попереднім підрядникам за їхній ремонт загрожує чималий термін за ґратами.