Турборежимом по олігархах. Наступного тижня Верховна Рада проведе одразу два позачергових засідання. Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, позачергові засідання відбудуться у вівторок і четвер і працювати планують допізна.

Серед питань президентський законопроєкт про олігархів, який пропонує створити реєстр таких осіб і обмежити їхній вплив на державу. Утім, одного закону замало, так вважає голова парламенту Дмитро Разумков.

На його думку, Україна потребує ще й закону про лобізм. При цьому Разумков зазначив, що нині вплив олігархів на парламент послабився.

Дмитро Разумков, голова верховної ради України: