Україна потребує закону про лобізм - Дмитро Разумков [ Редактировать ]
Турборежимом по олігархах. Наступного тижня Верховна Рада проведе одразу два позачергових засідання. Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, позачергові засідання відбудуться у вівторок і четвер і працювати планують допізна.
Серед питань президентський законопроєкт про олігархів, який пропонує створити реєстр таких осіб і обмежити їхній вплив на державу. Утім, одного закону замало, так вважає голова парламенту Дмитро Разумков.
На його думку, Україна потребує ще й закону про лобізм. При цьому Разумков зазначив, що нині вплив олігархів на парламент послабився.
Дмитро Разумков, голова верховної ради України:
Сьогодні цей вплив набагато менший ніж він був раніше, мені мабуть не дуже коректно на 100% говорити, бо я раніше знаходився по іншу сторону барикад, але об'єктивно, виходячи з того що ми з вами знали, як журналісти, експерти і те що я сьогодні бачу в якості голови ВРУ - впливу на народних депутатів, впливу на велику політику у великого бізнесу на сьогодні набагато менше.
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