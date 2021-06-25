Освітній скандал на Дніпропетровщині. Батькам учнів однієї із сільських шкіл - порадили шукати для своїх дітей нову школу. Бо 10 та 11 класів - із вересня не буде. А сам заклад стане гімназією. Що робити дітям і батькам? Питала Олена Мендалюк.

Куди бігти й за що хапатися, не знає пані Олена. Її син перейшов до десятого класу. Та кілька днів тому жінці повідомили шукайте іншу школу. Навчальний заклад перепрофілюють на гімназію, а старші класи - ліквідують.

Олена Педорич, мати учня ОКНЗ "Надеждівський НВК":

Куди ми тільки не звертаємось, наприклад, у ті ж самі ліцеї, які можуть надати освітні послуги старшої школи. Вони вже набрали учнів. Тобто, куда нам зараз дітей?

Синові Олени залишилося довчитися рік у випускному одинадцятому класі. Однак тепер, каже жінка, атестат про повну середню освіту сина під питанням.

Олена Рапопорт, мати учня ОКНЗ "Надеждівський НВК":

В мене дитина не знає, що йому робити. Чи йти в 11 клас в іншу школу, чи кидати все і йти до військової служби. Зараз він каже, що покине все та піде до бурси.

Перепрофілювання навчального закладу на гімназію обурило й освітян. Мовляв, через зміну місця навчання та вчителів, старшокласники не отримають гідного рівня знань і можуть просто завалити ЗНО.

Ольга Бездудня, соціальний педагог, класний керівник 11-А класу ОКНЗ "Надеждівський НВК":

ЗНО, яке вони будуть здавати, також під зривом. Діти будуть перенаправлені в інший навчальний заклад. Це в кого буде змога їздити туди, куди їм пропонують. В кого ні, діти втрачають цілий рік і на базі 9 класів вони мають вступати в інші учбові заклади.

Перепрофілювання вимагає освітня реформа, - наголошують у Новопільській ОТГ. Тому профільна робоча група й вирішила перевести старшокласників до більшого навчального закладу.

Роман Дідур, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської ОТГ:

Проаналізувавши ситуацію на сьогодні, кількість дітей зараз, народжуваність на найближчі 5-7 років. Народжуваність, на жаль зменшується, кількість класів зменшується. Тому от таке було прийнято рішення. Нагадаю, рішення робочої групи, воно не є остаточним. Рішення за сільською радою.

У Новопільській сільраді іншого виходу також не бачать. Бо якщо не виконають вимоги освітньої реформи, держава припинить фінансування.

Наталія Власенко, заступник Новопільського сільського голови:

Ці закладі, які з першого січня не будуть перепрофільовані, нарахування державної субвенції на ці заклади не буде здійснено, тобто вчителі цих закладів, не перепрофільованих закладів, залишаться без зарплати.

Дискусія між батьківським комітетом та представниками ОТГ точилася кілька годин. Консенсусу так і не досягли. Батьки подали звернення до новопільських депутатів із вимогою зупинити перепрофілювання навчального закладу. Розглянути листа й ухвалити остаточне рішення щодо Надеждівського НВК повинні на найближчій сесії.