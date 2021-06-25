Рвана рана ноги та забій ребер - так закінчився відпочинок у кафе для жительки Ужгорода. Легших травм зазнали ще кілька відвідувачів.

Усі вони відпочивали на терасі закладу, коли на них із дерева впала величезна гілка. Момент зафіксували камери відеспостереження.

Дерево це не просте. Його визнали історичним. Це один із найстаріших ясенів України. Його вік - 400 років. Обхват стовбура майже 5 метрів, висота 30.