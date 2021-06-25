Доісторичне поселення виявили археологи біля узбережжя одного з хорватських островів у Середземному морі. Вік містечка оцінюють у шість тисяч років. Як на нього натрапили та чим унікальна ця знахідка - знає Анна Філь.

Хорватський археолог Мате Паріка вже кілька років вивчає доісторичні поселення. Для досліджень часто послуговується аерофотозйомкою. Одна зі світлин - знімок узбережжя острова Корчула - наштовхнув науковця на дивовижне відкриття.

Мате Паріка, археолог, співробітник Задарського університету:

На супутниковому знімку я помітив незвичайну місцину біля узбережжя. Спершу подумав, що це природний рельєф. Але все таки разом з колегою ми вирішили зануритися з аквалангами й перевірити. Знайшли уламки посуду - і відразу зрозуміли, що натрапили на дещо унікальне.

За 70 метрів від берега археологи виявили давнє поселення. З'ясувалося, люди в ньому жили 6 тисяч років тому. Тоді там була суша, поєднана з островом вузьким перешийком. Оселі розташовувалися по колу діаметром близько ста метрів.

Мате Паріка, археолог, співробітник Задарського університету:

Ми виявили чимало верхівок давніх стін. Зараз очистили лише соту частину. Мури йдуть глибоко у дно, мають по кілька шарів каміння - тобто вони були товсті й високі. Також археологічні матеріали дозволяють нам дізнатися, як був облаштований побут давніх людей, що вони їли, якими ремеслами займалися.

Селище пішло під воду, бо рівень води у морі поступово піднімався. Саме завдяки тому, що оселі й кам'яні мури опинилися на дні, під шаром мулу, їх не зруйнували вітри. Чудово збереглася розмальована кераміка, інструменти, побутові предмети.

Марія Калебота, кураторка археологічної колекції музею острова Корчула:

Наразі ми не знаємо, чи є десь у світі схожі місця - поселення кам'яного віку, збудовані на півострові, а зараз вкриті водою. Здається, такого більше ніде немає.

Поки тривають підводні розкопки. Повноцінну виставку й результати археологічних досліджень науковці обіцяють представити за 3-4 роки.