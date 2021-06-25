Зниження тарифів в Україні: депутат назвав єдиний вихід [ Редактировать ]
Народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" назвав єдиний вихід для зниження тарифів в країні.
"В нас єдиний вихід - це той, який робить весь світ. Вони модернізують обладнення, зменшують витрати, будь-які ресурси. Тільки це єдиний вихід", - каже депутат.
Данія, Німеччина та інші змогли перейти на альтернативні види палива, які здешевлюють собівартість тепла, тому і тариф зменшився на 40-50%, додає Юрій Камельчук.
Також депутат вважає, що потрібна модернізація будинків.
"Зараз 300 мільйонів Україна отримує на модернізацію будинків, але ще є загальнолюдські будівлі - це може вирішитися тільки за допомогою приватних інвесторів", - додав він.
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