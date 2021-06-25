В пятницу, 25 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук проанализировал самые проблемные моменты в ЖКХ Украины.

"Середина 90-х годов, составляющая капитального ремонта и структуры тарифов на содержания домов, была исключена. Мы помним ту инфляцию в середине 90-х и она просто-напросто не успевала накапливаться. То, что сегодня вкладывалось в виде инвестиционной составляющей на капитальный ремонт уже через месяц или год превращалось в коробку спичек, потому оно и не работало", - заявил он.

Эксперт добавил: "В данном случае говорить о многоквартирном доме, как об объекте амортизации - нецелесообразно. Многоквартирный дом не создает добавленной стоимости. Это не является инструментом, средством производства. По моему убеждению, эффективная реформам жилищно-комунального сектора должна заключатся в стопроцентном создании общин на каждом многоквартирном доме".

Никончук также рассказал об управителях многоквартирных домов.

"На сегодняшний момент из тех 180 тысяч многоквартирных домов, у нас сегодня по реестру Минрегиона 1000 управителей. И когда меня спрашивают, сколько нужно времени нашей стране, чтобы насытить рынок управителями, я отвечаю: "Их будет от 5 до 7 тысяч этих специалистов. Это человек-оркестр, который способен сделать так, чтобы дом "не убивал", - добавил эксперт.