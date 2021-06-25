Певица Максим в коме: у артистки поражены более 75% легких [ Редактировать ]
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) была госпитализирована с коронавирусом. Артистка находится в тяжелом состоянии. На прошлой неделе она была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Так, 38-летнюю певицу перевели в условную группу "КТ-4". К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких.
У МакSим - более 75%.
Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.
Читайте также о том, как звезда "Сватов" рассказала о тяжелой "борьбе" с коронавирусом. Напомним, звезда "Твин Пикс" и "Убить Билла-2" умер из-за вируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине из больницы выписали одного больного, зараженного штаммом коронавируса "Дельта".
В субботу, 26 июня, Исландия отменит все карантинные ограничения и станет первой европейской страной, которая сделала это
На сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса
В четверг, 24 июня, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 937 новых случаев коронавирусной инфекции