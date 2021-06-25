Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) была госпитализирована с коронавирусом. Артистка находится в тяжелом состоянии. На прошлой неделе она была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Так, 38-летнюю певицу перевели в условную группу "КТ-4". К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких.

У МакSим - более 75%.

Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.

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