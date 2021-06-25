Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" рассказал, почему в Европе платежки за коммунальные тарифы меньше, чем в Украине.

"Глобальной программы по энергоэффективности не существует. Более того, Верховная Рада с 2015 года не удосужилась термин "энергоэффективность" закрепить законодательно. Тут приходит цитата известного Нобелевского лауреата: "Если государство не может обеспечить бесплатное образование, медицину, заставляет накапливать на пенсию и платить полную рыночную стоимость за коммуналку, то такому государству самое время самоустранится"", - отмечает эксперт.

По словам эксперта, Украина идет по пути к деградации.

"Знаете почему в Европе коммуналка такая дешевая? Потому что там львиную долю занимает отчисление на капитальный ремонт, это самая большая сумма в платежке. А у нас его нет, совсем нет. Мы идем по пути к деградации к большей части жилого фонда".