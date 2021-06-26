Вакцинація в Україні б'є рекорди. Кількість тих, хто щепився за останню добу наближається до 100 тисяч. І це на тлі низьких показників захворюваності на Ковід.

Нині по всій країні працюють понад 130 центрів масової вакцинації. Люди записуються на укол через додаток "Дія" або систему "Хелсі" - і так потрапляють у живу чергу.

Імунізація набирає обертів. При чому рекордних за останні дні. Якщо на початку вакцинальної кампанії за добу щеплювали до трьох тисяч людей, то на сьогодні укол проти ковіду отримали 97 тисяч 130 українців. З них - 36 з половиною тисяч вакцинувалися вперше. А повністю пройшли курс - 60 з половиною тисяч.

Столичний центр вакцинації працює на повну. Навіть у вихідний день. І сьогодні сюди прийшло чимало киян. Але черг на вакцинацію практично немає.

Я через "Хелсі" забронював час, тут зовсім, як ви бачите, немає черги, зовсім-зовсім немає.

Не записувався заздалегідь, чекав ну може десять хвилин.

Як бачите, сьогодні черги немає, тому я пройшов на вільне місце на вільну бригаду.

На удивление я записывался, но это была вторая привичка, мы пошли в очередь без записи и прошли.

Приїхали на свою годину, все дуже швидко, дуже оперативно.

Я вакцинувалася вдруге і всім раджу - дуже швидко, дуже порядний персонал. Вперше коли я прийшла я не була записана, в мене навіть не було декларації, я чекала дві з половиною години, а ось вдруге я прийшла записана, почекала дві хвилини зайшла - кольнулася і пішла додому.

Ми не записувалися, пройшли в живой очереди, все быстро пройшло.

Ковідна статистика залишається стабільно низькою. Нині маємо +756 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікувань у Києві та області, а також на Харківщині. Одужали при цьому майже дві тисячі пацієнтів.