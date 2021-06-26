Спека здала позиції і у столиці. З полегшенням кияни зітхнули вже пообіді. Температура повітря за кілька годин - впала на вісім градусів. В кількох містечках під Києвом випав град розміром з яблуко.

Синоптики ж анонсують на сьогодні шквальний вітер, грози та дощі.

У столицю на заміну виснажливій спеці сьогодні прийшли дощі, грози та шквальний вітер - антициклон "Зойе" нарешті пішов з України.

Нагадаємо, ще кілька днів тому синоптики зафіксували найвищу за останні 97 років температуру цього дня + 35,5 градусів. Сьогодні ж позначка на термометрі буквально за кілька годин впала на 8 градусів. І ймовірно, посприяв цьому град, який випад під Києвом одразу у кількох містах. Розмір крижаних опадів сягав від перепелиного яйця - до яблука.

Негода столицю накрила пообіді і вирувала недовго. Пориви вітру сягали близько 20 метрів за секунду, - повідомляють в ДСНС. Трохи подощило. Втім, така зміна погоди жителям Києва припала до душі. Одноголосно кажуть - втомилися від спеки.

Після того, що було - це відпочинок!

Да и работать тяжело и на улице находиться невозможно.

Нема спеки зараз і дихається свіжіше.

Ми давно такого чекали! - Коли жарко, можливо, важко? - Дуже важко!

Після оцієї жари, що була, набагато краще!

У КМДА повідомляють, рівень безпеки у місті поки "жовтий". Загалом, за прогнозами синоптиків, негода у столиці протримається всі вихідні.

Не минулося сьогодні і без прикрих інцидентів. У Білогородці блискавка влучила у приватний будинок, і той спалахнув. Тож рятувальники нагадують про правила безпеки під час грози - варто зачинити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві предмети.