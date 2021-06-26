Град розміром з яблуко налякав жителів Київщини [ Редактировать ]
Спека здала позиції і у столиці. З полегшенням кияни зітхнули вже пообіді. Температура повітря за кілька годин - впала на вісім градусів. В кількох містечках під Києвом випав град розміром з яблуко.
Синоптики ж анонсують на сьогодні шквальний вітер, грози та дощі.
У столицю на заміну виснажливій спеці сьогодні прийшли дощі, грози та шквальний вітер - антициклон "Зойе" нарешті пішов з України.
Нагадаємо, ще кілька днів тому синоптики зафіксували найвищу за останні 97 років температуру цього дня + 35,5 градусів. Сьогодні ж позначка на термометрі буквально за кілька годин впала на 8 градусів. І ймовірно, посприяв цьому град, який випад під Києвом одразу у кількох містах. Розмір крижаних опадів сягав від перепелиного яйця - до яблука.
Негода столицю накрила пообіді і вирувала недовго. Пориви вітру сягали близько 20 метрів за секунду, - повідомляють в ДСНС. Трохи подощило. Втім, така зміна погоди жителям Києва припала до душі. Одноголосно кажуть - втомилися від спеки.
Після того, що було - це відпочинок!
Да и работать тяжело и на улице находиться невозможно.
Нема спеки зараз і дихається свіжіше.
Ми давно такого чекали! - Коли жарко, можливо, важко? - Дуже важко!
Після оцієї жари, що була, набагато краще!
У КМДА повідомляють, рівень безпеки у місті поки "жовтий". Загалом, за прогнозами синоптиків, негода у столиці протримається всі вихідні.
Не минулося сьогодні і без прикрих інцидентів. У Білогородці блискавка влучила у приватний будинок, і той спалахнув. Тож рятувальники нагадують про правила безпеки під час грози - варто зачинити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві предмети.
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