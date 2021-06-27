Чи закриють Україну на новий локдаун: епідеміолог дала прогноз [ Редактировать ]
Індійський штам коронавірусу вже пробрався до України. Епідеміолог і доктор медичних наук Наталія Виноград в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла, чого очікувати українцям та чи буде новий локдаун.
"Україна велика, але дуже серйозні проблеми є сьогодні в Росії. Ми розуміємо, що східні території, через міграційні процеси, є в зоні високого ризику поширення нового штаму. Збудник до нас може в будь-який момент прийти, але Україна спроможна впоратися", - каже епідеміолог.
Також епідеміолог розповіла, як впоратися з індійським штамом Україні.
"Давайте відверто, закриття кордонів нікого не спасло. Ні від британського, ні від інших штамів. Це нереально. Щодо готовності в реагуванні при зміні епідемічної ситуації, комплекс заходів, який був розроблений, коректний та достатній, він був озвучений на засіданні РНБО", - каже вона.
Епідеміолог додала, що нові мутації коронавірусу ще будуть.
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