У Франції у розшук оголосили фанатку, яка спровокувала масове падіння учасників велогонки Тур де Франс. Щоби потрапити в об'єктив камери дівчина висунула свій плакат на трасу.

Його зачепив багаторазовий чемпіон світу німець Тоні Мартин. Спортсмен упав, а за ним й інші велогонщики. Загалом медична допомога знадобилася двом десяткам спортсменів.

Четверо не змогли продовжити перегони. А ті, хто уник травм, втратили час. Винуватиця велоаварії не постраждала та хутко втекла. Організатори змагань заявили, що подадуть на неї до суду.