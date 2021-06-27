Винуватицю аварії на Тур де Франс оголосили у розшук [ Редактировать ]
У Франції у розшук оголосили фанатку, яка спровокувала масове падіння учасників велогонки Тур де Франс. Щоби потрапити в об'єктив камери дівчина висунула свій плакат на трасу.
Його зачепив багаторазовий чемпіон світу німець Тоні Мартин. Спортсмен упав, а за ним й інші велогонщики. Загалом медична допомога знадобилася двом десяткам спортсменів.
Четверо не змогли продовжити перегони. А ті, хто уник травм, втратили час. Винуватиця велоаварії не постраждала та хутко втекла. Організатори змагань заявили, що подадуть на неї до суду.
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