На сесії ПАРЄ ухвалили найжорсткішу резолюцію щодо Криму [ Редактировать ]
Крим це Україна. А його анексія Росією ніколи не буде визнана світом. Цього тижня на сесії ПАРЄ у Страсбурзі ухвалили найжорсткішу резолюцію щодо Криму за весь час анексії. Документ констатує, що російська влада "суворо та системно порушує" права кримських татар ідеться не тільки про вбивства, переслідування та тортури, а також свободу слова, зібрання та віросповідання.
Асамблея вимагає від РФ звільнити незаконно затриманих кримських татар, припинити застосовувати російське законодавство в Криму зокрема покласти край примусовому призову кримчан до російської армії, а також відновити діяльність Меджлісу.
Попри те, що резолюція ПАРЄ не має зобов'язуючої сили, їх не варто недооцінювати, адже на ці рішення надалі посилаються інші органи, зокрема й судові.
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