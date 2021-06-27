Резолюція ПАРЄ не має зобов'язуючої сили, але її не варто недооцінювати

Крим це Україна. А його анексія Росією ніколи не буде визнана світом. Цього тижня на сесії ПАРЄ у Страсбурзі ухвалили найжорсткішу резолюцію щодо Криму за весь час анексії. Документ констатує, що російська влада "суворо та системно порушує" права кримських татар ідеться не тільки про вбивства, переслідування та тортури, а також свободу слова, зібрання та віросповідання.

Асамблея вимагає від РФ звільнити незаконно затриманих кримських татар, припинити застосовувати російське законодавство в Криму зокрема покласти край примусовому призову кримчан до російської армії, а також відновити діяльність Меджлісу.

Попри те, що резолюція ПАРЄ не має зобов'язуючої сили, їх не варто недооцінювати, адже на ці рішення надалі посилаються інші органи, зокрема й судові.