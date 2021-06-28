У німецькому місті Хорн-бад-Майнберг обвалився балкон багатоповерхівки. Там саме була молодіжна вечірка, на майданчику одночасно перебували до десяти гостей. П'ятеро з них серйозно травмовані.

Одна людина в критичному стані. До спецоперації залучили 70 рятувальників. Попередньо, не витримала навантаження дерев'яна підлога балкона.