У Німеччині обвалився балкон з молодіжною вечіркою [ Редактировать ]
У німецькому місті Хорн-бад-Майнберг обвалився балкон багатоповерхівки. Там саме була молодіжна вечірка, на майданчику одночасно перебували до десяти гостей. П'ятеро з них серйозно травмовані.
Одна людина в критичному стані. До спецоперації залучили 70 рятувальників. Попередньо, не витримала навантаження дерев'яна підлога балкона.
по теме
В пятницу, 25 июня, в Германии, в городе Вюрцбург, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.
Негода обрушилася на частину країни протягом доби, спричинивши масштабні руйнування
Учора рятувальники знайшли одяг, а очевидці стверджують, що за кілька хвилин до інциденту бачили на березі подружжя з дитиною та дівчину
Смертельна аварія сталася на Дніпропетровщині в селі Покровське - на перехресті не розминулися легковик та мікроавтобус
Як зупинити нашестя двоколісних, які заполонили й Україну, і чому правила дорожнього руху для самокатів не писані?