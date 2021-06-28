Три роки тому тут були хащі та смітники

Перетворили смітник на пляжну зону. На Черкащині містяни взялись самостійно облаштовувати місце для відпочинку поблизу місцевого озера. Встановили парасольки, лавки і навіть спортмайданчик. Нині райцентр уже приймає всеукраїнські змагання із пляжного футболу серед молоді.

15-річний киянин Владислав розминається перед початком гри. Його команда бере участь у всеукраїнських змаганнях із пляжного футболу. Хлопець хвилюється через надмірну спеку, аби та не завадила здобути перемогу.

Владислав Синенький, учасник змагань:

Зараз жарко, пісок трохи гарячий, приходиться бистріше ногами перебирать, а так в принципі все дуже добре.

Зазвичай змагання такого масштабу проводять у великих містах, та цього разу турнір приймає райцентр Сміла на Черкащині. І умови тут учасників вразили.

Олексій Волоха, тренер команди учасників змагань:

Песок подходит, 10 сантиметров толщина покрова плюс рядом вы видите великолепное озеро, ребята сразу после игры или даже во время кто поменялся, могу скупнутся и опять вернуться в игру, условия шикарные.

Тож школярі з азартом змагаються за першість.

А ще три роки тому тут були хащі та смітники. Але з десяток смілян взялися за граблі й заступи, щоб змінити місто.

Наталія Сєргєєва, жителька Сміли:

Було все заросше, це хащі були, сюдою пройти не можна було. Оцього песка не було. Тут стіки кубів цього піска завезено, а там усе вичещено.

Що їхні зусилля будуть недаремними й місто оберуть для проведення всеукраїнських змагань волонтери й не сподівались.

Азер Мірзоєв, житель Сміли:

Тут было все настолько в запущенном состоянии, кустарники бурьян, мусор, мусора было очень много, сам став был в ужасном состоянии, убирали прошлый и позапрошлый год и в этом году пришли к тому что вот более менее навели порядок.

У майбутньому сміляни мріють приймати й інші змагання та вдосконалювати і розширювати територію для відпочинку. А ще хочуть, аби їхній приклад надихав інших.