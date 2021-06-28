Жителі Сміли взялись перетворювати смітник на пляж [ Редактировать ]
Перетворили смітник на пляжну зону. На Черкащині містяни взялись самостійно облаштовувати місце для відпочинку поблизу місцевого озера. Встановили парасольки, лавки і навіть спортмайданчик. Нині райцентр уже приймає всеукраїнські змагання із пляжного футболу серед молоді.
15-річний киянин Владислав розминається перед початком гри. Його команда бере участь у всеукраїнських змаганнях із пляжного футболу. Хлопець хвилюється через надмірну спеку, аби та не завадила здобути перемогу.
Владислав Синенький, учасник змагань:
Зараз жарко, пісок трохи гарячий, приходиться бистріше ногами перебирать, а так в принципі все дуже добре.
Зазвичай змагання такого масштабу проводять у великих містах, та цього разу турнір приймає райцентр Сміла на Черкащині. І умови тут учасників вразили.
Олексій Волоха, тренер команди учасників змагань:
Песок подходит, 10 сантиметров толщина покрова плюс рядом вы видите великолепное озеро, ребята сразу после игры или даже во время кто поменялся, могу скупнутся и опять вернуться в игру, условия шикарные.
Тож школярі з азартом змагаються за першість.
А ще три роки тому тут були хащі та смітники. Але з десяток смілян взялися за граблі й заступи, щоб змінити місто.
Наталія Сєргєєва, жителька Сміли:
Було все заросше, це хащі були, сюдою пройти не можна було. Оцього песка не було. Тут стіки кубів цього піска завезено, а там усе вичещено.
Що їхні зусилля будуть недаремними й місто оберуть для проведення всеукраїнських змагань волонтери й не сподівались.
Азер Мірзоєв, житель Сміли:
Тут было все настолько в запущенном состоянии, кустарники бурьян, мусор, мусора было очень много, сам став был в ужасном состоянии, убирали прошлый и позапрошлый год и в этом году пришли к тому что вот более менее навели порядок.
У майбутньому сміляни мріють приймати й інші змагання та вдосконалювати і розширювати територію для відпочинку. А ще хочуть, аби їхній приклад надихав інших.
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